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da bonkör davranan ler indirime direniyor!

Kurdaki yükseliş ile yüzde 81 yapan ler, gerileyen doları görmezden geliyor. Fiyat düşürmede cimri davranan marketlerin, ürünlerine yüzde 70 yaptığı görülüyor.

Marketler enflasyona direniyor
İş ma gelince bonkör olan ler indirimde cimri davranıyor. Kurdaki yükseliş ile kimi ürünlere yüzde 200'lere varan, sepet ortalamasında ise yüzde 81 zam yapan marketler, düzelen piyasalar karşısında bir türlü indirim düğmesine basmıyor. Finansal saldırılar ile zirve yapan ancak yönetiminin tedbirleri ile düşüşe geçen kur, market raflarına yansıtılmıyor.



Yaptıkları mın ancak yüzde 5'ini geri çeken marketlerin, yüzde 70 fiyat artışı yaptığı görülüyor. Sebze, meyve, temizlik ve gıdadaki 25 ürün üzerinden marketlerde yapılan araştırmaya göre; Aralık 2017 ile Eylül 2018 arasındaki fiyat artışı yüzde 81 seviyesinde gerçekleşti. Özellikle temizlik ürünlerinde kur şoku dönemindeki zamlar yüzde 100'leri aştı. Sonrasında kurlardaki düşüş fiyatlara sınırlı yansıdı. Aralık 2017 ile arasında yüzde 70 fiyat artışı olduğu görüldü. Marketler un çok üzerinde artışlara devam ederken, indirim akıllarına gelmiyor.

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