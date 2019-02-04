Fiyatları dudak uçuklatıyor! İşte İstanbul'un satılık köşkleri

7.5 MİLYON LİRA İLE 150 MİLYON LİRA ARASI SATIŞ FİYATI

Sinem Ayıkcan Yılmaz, "İstanbul'da şu anda 250-255 adet satılık tarihi eser köşk ve konak bulunuyor. Bunların satış rakamları 7.5 milyon liradan başlayarak 150 milyon liraya kadar çıkıyor. Birkaç tane çok daha büyük, 20 dönüm arazi içerisinde, boğaz manzaralı yaklaşık 4 bin metrekare kapalı kullanım alanı olan bir yer var. Onun rakamı 500 milyon lira. Bu tür yapılar bir iki tane bulunuyor. Kiralık fiyatları 25 bin liradan başlıyor, 150-160 bin liraya kadar büyüklüklerine ve taşıdıkları özelliklere göre değişiyor" şeklinde konuştu