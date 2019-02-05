TURKCELL Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, "Turkcell'in Hesabım uygulaması değişen tasarımı ve çok daha zengin işlemler menüsüyle bundan sonra Dijital Operatör adıyla hizmet verecek" dedi. Bugüne kadar Turkcell Çağrı Merkezi'ne gelen binlerce görüşmeyi değerlendirdiklerini ve Dijital Operatör'ü tasarlarken müşteri ihtiyaçlarına odaklandıklarını belirten Öztürk, Turkcell Çağrı Merkezi'ne en fazla paket ve faturalar hakkında çağrılar geldiğini, kendilerinin de Dijital Operatör'ü müşterilerinin bu bilgilere rahatça ulaşmasını sağlayacak şekilde tasarladıklarını kaydetti. Öztürk, "Müşteri deneyiminin en önemli parçalarından biri olan çağrı merkezini tamamen dijitalleştirerek zaman kaybını en aza indirdik, hızlı, kolay ve güvenli hale getirdik" diye konuştu.
- Ekonomi
- 05.02.2019
- Gazete
TURKCELL'den dijital operatör
- Rota Türkiye
- TTK 500 işçi alımı ne zaman yapılacak?
- İran'dan Türkiye ve Rusya için dikkat çeken hamle
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.