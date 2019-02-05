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TURKCELL'den dijital operatör

TURKCELL'den dijital operatör
TURKCELL Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, "Turkcell'in Hesabım uygulaması değişen tasarımı ve çok daha zengin işlemler menüsüyle bundan sonra Dijital Operatör adıyla hizmet verecek" dedi. Bugüne kadar Turkcell Çağrı Merkezi'ne gelen binlerce görüşmeyi değerlendirdiklerini ve Dijital Operatör'ü tasarlarken müşteri ihtiyaçlarına odaklandıklarını belirten Öztürk, Turkcell Çağrı Merkezi'ne en fazla paket ve faturalar hakkında çağrılar geldiğini, kendilerinin de Dijital Operatör'ü müşterilerinin bu bilgilere rahatça ulaşmasını sağlayacak şekilde tasarladıklarını kaydetti. Öztürk, "Müşteri deneyiminin en önemli parçalarından biri olan tamamen dijitalleştirerek zaman kaybını en aza indirdik, hızlı, kolay ve güvenli hale getirdik" diye konuştu.

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