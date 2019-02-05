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ye 340 TL | Bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak!

150 bin ve Bağ-Kur si için da ayı olacak. Gelirlerde 340 liraya varan artış yaşanacak. Bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak...

Emekliye 340 TL
12.3 milyon Ocak larını cebine koydu. ve Bağ-Kur'luların aylıklarına yüzde 10.19, memur emeklilerine ise yüzde 10.73 zam yansıtıldı. Yaklaşık 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine, bu ay da zam var. Bu imkan, geçtiğimiz haftalarda Meclis'ten geçen ve tarafından onaylanarak 'de yayımlanan düzenleme ile sağlandı.



FARK HAZİNE'DEN
Düzenlemeye göre; malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak. Yani ek ödeme dahil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Bu kapsamda, maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, 'tan itibaren bin lira ödenmeye başlanacak. Maaşı 660 ile 999 lira arasında olan emeklilerin geliri artacak. Emeklilerin gelirinde 340 liraya varan artış gerçekleşecek. Gerçek maaş ile bin lira ödeme arasındaki fark Hazine'den tahsil edilecek. Yani emeklinin maaşı 660 lira ise bin lira ödenmeye başlanacak, 340 liralık fark Hazine'den karşılanacak.



VEFAT EDENİN YAKININA
Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olan emekli vefat etmişse, artıştan hak sahibi yakınları yararlanacak. Dul ve yetim maaşı alanların aldıkları maaşlarda da hisseleri oranında artış yaşanacak. Toplam alınan maaş bin liranın altında kalmayacak. Örneğin; emeklinin maaşı 660 lira ise eşine 330, 2 çocuğuna 165'er lira ödeniyordu. Şimdi eşe 500, çocuklarına 250'şer lira ödenecek.

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