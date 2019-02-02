Tek tıkla abonelik

Abonelik işlemleri kolaylaşıyor. Vatandaşlar Mart'tan itibaren elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine anobelik işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vatandaşların en çok vaktini alan işlemlerden birisinin abonelik işlemleri olduğunu belirterek, "Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılmaya başlanacak. Aynı şekilde aboneliklerin sona erdirilmesi de sistem üzerinden yapılacak. Bu konuda mevzuat değişikliklerine ihtiyaç var" şeklinde konuştu.
- Ekonomi
- 02.02.2019
- Gazete
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