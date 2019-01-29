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  • 29.01.2019 09:20
  • Son Güncelleme: 29.01.2019 09:32

yükselişte! 29 Ocak , ve fiyatları ne kadar?

yedi aydan uzun sürenin zirvesini gördü. En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altının güncel hali merak ediliyor. Düğünlerde de takı olarak kullanılan altının gramı, dünkü kapanışta yüzde 1,37 yüselişle 222,00 liradan işlem gördü. Bugün , ve fiyatları ne kadar? İşte 29 Ocak ...

Altın fiyatları, ABD Adalet Bakanlığı'nın Huawei'yi dolandırıcılıkla suçlamasının ardından yatırımcıların ABD-Çin ticaret gerilimlerinde tırmanma endişeleriyle riskli varlıklardan uzaklaşmasıyla yedi aydan uzun sürenin zirvesini gördü. Peki, bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 29 Ocak güncel altın fiyatları...

Spot altının ons fiyatı ilk işlemlerde 1,304.53 dolar ile 14 Haziran 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 1,303.62 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTIN FİYATI
221,93
222,08

ÇEYREK ALTIN FİYATI
355,09
363,10

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