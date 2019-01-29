Altın fiyatları, ABD Adalet Bakanlığı'nın Huawei'yi dolandırıcılıkla suçlamasının ardından yatırımcıların ABD-Çin ticaret gerilimlerinde tırmanma endişeleriyle riskli varlıklardan uzaklaşmasıyla yedi aydan uzun sürenin zirvesini gördü. Peki, bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 29 Ocak güncel altın fiyatları...

Spot altının ons fiyatı ilk işlemlerde 1,304.53 dolar ile 14 Haziran 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 1,303.62 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTIN FİYATI

221,93

222,08

ÇEYREK ALTIN FİYATI

355,09

363,10