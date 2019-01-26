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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep İlçe Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısı öncesi önemli açıklamalarda bulunuyor...
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"16 yılda Gaziantep'e 35 katrilyonluk yatırım yaptık. Bu Zillet ittifakı'na, Cumhur İttifakı olarak gereken dersi vereceğiz."
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