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  • Son Güncelleme: 26.01.2019 15:36

Başkan Erdoğan ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor

Başkan , 31 Mart 2019 i öncesi ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor...

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Başkan İlçe Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısı öncesi önemli açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"16 yılda Gaziantep'e 35 katrilyonluk yatırım yaptık. Bu Zillet ittifakı'na, Cumhur İttifakı olarak gereken dersi vereceğiz."

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