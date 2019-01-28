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Teknolojik ’ye 350 milyon lira

Teknolojik KOBİ’ye 350 milyon lira
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " bu hafta Girişim Destek Programı'nın çağrısına çıkacak. 'İmalat Sanayisinde Dijitalleşme' temalı programın bütçesi 350 milyon lira. Programla akıllı teknolojileri geliştiren KOBİ'lere ilk kez devlet olarak destek sağlamış olacağız" dedi. Varank, "Hem teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin, hem kullanıcısı imalatçı KOBİ'lerin büyümesine katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu.

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