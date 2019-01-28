Teknolojik KOBİ’ye 350 milyon lira

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOSGEB bu hafta KOBİ Girişim Destek Programı'nın çağrısına çıkacak. 'İmalat Sanayisinde Dijitalleşme' temalı programın bütçesi 350 milyon lira. Programla akıllı teknolojileri geliştiren KOBİ'lere ilk kez devlet olarak destek sağlamış olacağız" dedi. Varank, "Hem teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin, hem kullanıcısı imalatçı KOBİ'lerin büyümesine katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu.
- Ekonomi
- 28.01.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.