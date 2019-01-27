1 milyon 600 bin kişiye iş

Türkiye İş Kurumu'nca yapılan araştırmaya göre işletmelerin yüzde 67.6'sı bu yıl ilave yatırım planlarken 1 milyon 600 binin üzerinde istihdam hedefliyor. En fazla yatırım yapılacak ilk on il İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Mersin, Antalya, Konya, Adana, Hatay ve Kocaeli olarak belirlendi. "İlave yatırım"da İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Konya, Hatay, Mersin, Antalya ve Samsun başı çekti. "Teknolojik yatırım"da İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Ankara, Adana, Kayseri, Manisa, Konya ve Tekirdağ ilk onda yer aldı. "Stratejik yatırım"da; İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Kocaeli, Antalya, Manisa, ön plana çıktı. Gelecek bir yıl içinde yatırım yapmayı planlayan işyerlerinin sektörel dağılımı incelendiğinde; 2-9 istihdamlı işyerlerinde 886 bin 358 kişi, 10-19 istihdamlı işyerlerinde 210 bin 02 kişi ve 20+ istihdamlı işyerlerinde ise 520 bin 889 kişilik istihdam artışı olacağı öngörülüyor.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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