1 milyon 600 bin kişiye iş 2019’da en fazla yatırım yapılacak 10 il belirlendi. İşletmelerin yüzde 67.6’sı ilave yatırım hedefliyor. Yüzde 24.5’i teknolojik, yüzde 16.6’sı stratejik yatırım yapacak.

Türkiye İş Kurumu'nca yapılan araştırmaya göre işletmelerin yüzde 67.6'sı bu yıl ilave yatırım planlarken 1 milyon 600 binin üzerinde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Mersin, Antalya, Konya, Adana, Hatay ve Kocaeli olarak belirlendi. "İlave yatırım"da İzmir, Ankara, Bursa, Adana,





Hazal ATEŞ İş Kurumu'nca yapılan araştırmaya göre işletmelerin yüzde 67.6'sı bu yıl ilave yatırım planlarken istihdam hedefliyor. En fazla yatırım yapılacak ilk on ilolarak belirlendi. "İlave yatırım"da İstanbul Konya , Hatay, Mersin, Antalya ve Samsun başı çekti. "Teknolojik yatırım"da İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli , Ankara, Adana, Kayseri Manisa , Konya ve Tekirdağ ilk onda yer aldı. "Stratejik yatırım"da; İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Kocaeli, Antalya, Manisa, ön plana çıktı. Gelecek bir yıl içinde yatırım yapmayı planlayan işyerlerinin sektörel dağılımı incelendiğinde; 2-9 istihdamlı işyerlerinde 886 bin 358 kişi, 10-19 istihdamlı işyerlerinde 210 bin 02 kişi ve 20+ istihdamlı işyerlerinde ise 520 bin 889 kişilik istihdam artışı olacağı öngörülüyor. TÜM MANŞETLER