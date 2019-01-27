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1 milyon 600 bin kişiye iş

2019’da en fazla yatırım yapılacak 10 il belirlendi. İşletmelerin yüzde 67.6’sı ilave yatırım hedefliyor. Yüzde 24.5’i teknolojik, yüzde 16.6’sı stratejik yatırım yapacak.

1 milyon 600 bin kişiye iş
Türkiye İş Kurumu'nca yapılan araştırmaya göre işletmelerin yüzde 67.6'sı bu yıl ilave yatırım planlarken 1 milyon 600 binin üzerinde hedefliyor. En fazla yatırım yapılacak ilk on il İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Mersin, Antalya, Konya, Adana, Hatay ve Kocaeli olarak belirlendi. "İlave yatırım"da , , , , , , Hatay, Mersin, ve başı çekti. "Teknolojik yatırım"da İstanbul, İzmir, Bursa, , Ankara, Adana, , , Konya ve ilk onda yer aldı. "Stratejik yatırım"da; İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Kocaeli, Antalya, Manisa, ön plana çıktı. Gelecek bir yıl içinde yatırım yapmayı planlayan işyerlerinin sektörel dağılımı incelendiğinde; 2-9 istihdamlı işyerlerinde 886 bin 358 kişi, 10-19 istihdamlı işyerlerinde 210 bin 02 kişi ve 20+ istihdamlı işyerlerinde ise 520 bin 889 kişilik istihdam artışı olacağı öngörülüyor.


Hazal ATEŞ

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