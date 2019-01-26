Rus turist zirveye yerleşti

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'ye sınır kapılarından geçen yıl giriş yapan yabancı ülke vatandaşı sayısında zirve Ruslar'ın oldu. Geçen yıl 5 milyon 986 bin 184 kişiyle Rusya ilk sırada yer alırken, Almanya 4 milyon 489 bin 71 kişiyle ikinci, Bulgaristan 2 milyon 412 bin 45 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Kara, hava, deniz ve demiryoluyla geçen yıl ise 39 milyon 468 bin 492 kişi Türkiye'ye giriş yaparken, aynı dönemde ülkeden çıkış yapan yabancı sayısı ise 39 milyon 315 bin 104 oldu.
- Ekonomi
- 26.01.2019
- Gazete
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