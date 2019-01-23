İsviçre'nin Davos kasabasında dün başlayan 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları kapsamında katılım sağlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Daily Sabah'a açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPAN İŞLETMELER...

Bakan Albayrak; "Türkiye'de yatırım yapan işletmeler, sadece Türkiye'de değil, daha geniş bölgede de fırsatları yakalayabiliyor." dedi. Ekonomideki en önemli iki sorunun enflasyon ve cari açık olduğunu belirten Bakan Albayrak, enflasyonla mücadelede para politikasının çok iyi bir iş çıkarttığını ifade etti. Albayrak; kendilerinin de mali otorite olarak, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale etmeden yardım ettiklerini dile getirdi.



Ayrıca bu yıl enflasyonu yüzde 15 seviyesine indireceklerini belirten Albayrak, cari açıkta azalma eğiliminin devam edeceğini, net dış talebin büyümeye güçlü bir pozitif kattı sağlayacağını ifade ederek, "Bu yıl cari açık GSYH'nin yüzde 3'ü civarında olacak. Böylece Yeni Ekonomi Program'ındaki hedefe ulaşacağız." dedi.



Yeni Ekonomi Program'da bu yıl için cari açık/GSYH oranı -%3,3 seviyesinde bulunuyor.