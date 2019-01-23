Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 23.01.2019 09:48
  • Son Güncelleme: 23.01.2019 10:13

duyurdu! "Müdahale etmeden yardım ediyoruz..."

Davos'ta bulunan , k gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak nflasyonu dizginlemek için para politikasının çok iyi iş çıkardığını belirterek, "Mali otorite olarak, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale etmeden, onlara yardım ediyoruz." dedi.

Bakan Albayrak enflasyonla ilgili önemli açıklama

İsviçre'nin Davos kasabasında dün başlayan 49. Dünya k Forumu (WEF) toplantıları kapsamında katılım sağlayan Daily Sabah'a açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPAN İŞLETMELER...
Bakan Albayrak; "Türkiye'de yatırım yapan işletmeler, sadece Türkiye'de değil, daha geniş bölgede de fırsatları yakalayabiliyor." dedi. Ekonomideki en önemli iki sorunun ve cari açık olduğunu belirten Bakan Albayrak, enflasyonla mücadelede para politikasının çok iyi bir iş çıkarttığını ifade etti. Albayrak; kendilerinin de mali otorite olarak, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale etmeden yardım ettiklerini dile getirdi.

Ayrıca bu yıl enflasyonu yüzde 15 seviyesine indireceklerini belirten Albayrak, cari açıkta azalma eğiliminin devam edeceğini, net dış talebin büyümeye güçlü bir pozitif kattı sağlayacağını ifade ederek, "Bu yıl cari açık GSYH'nin yüzde 3'ü civarında olacak. Böylece Yeni Ekonomi Program'ındaki hedefe ulaşacağız." dedi.

Yeni Ekonomi Program'da bu yıl için cari açık/GSYH oranı -%3,3 seviyesinde bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu! "Müdahale etmeden yardım ediyoruz..."
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar