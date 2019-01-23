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  • 23.01.2019 10:55
  • Son Güncelleme: 23.01.2019 11:00

son 4 ayın zirvesinde

de toparlanmaya ilişkin göstergeler sürerken, sevindirici bir haber de 'dan geldi. 1 Ekim 2018'den beri en yüksek seviyesini gördü.

BİST 4 ayın zirvesini gördü

gün içi işlemlerde 100 bin puanın üzerini görerek 1 Ekim 2018'den beri en yüksek seviyeyi gördü. Endeks böylelikle yaklaşık 4 ayın zirvesini görürken, şu dakikalarda 99 bin puan seviyesinde hareket ediyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,06 değer kazancıyla 99 bin 737 puandan başlarken, güniçi işlemlerde 100 bin puanın üzerini gördü.

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