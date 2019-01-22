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  • Son Güncelleme: 22.01.2019 19:24

Bakan 49. toplantılarına katılmak üzere 'ta

ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 49. (WEF) toplantılarına katılmak üzere ’a geldi.

Bakan Albayrak Davos'ta
ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün başlayan 49. toplantılarına katılmak üzere 'nin kasabasına geldi. Her iki bakanın Davos'ta ikili ve heyetler halinde görüşmelerde bulunması ve 'ye yatırım yapacak çok sayıda iş insanıyla görüşme yapması bekleniyor.

400'E YAKIN OTURUM GERÇEKLEŞTİRİLECEK
110 ülkeden 3 bin 300'den fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisine ev sahipliği yapan Davos'ta, "Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" ana temasıyla düzenlenecek zirvede 400'e yakın oturum gerçekleştirilecek..

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