Küresel piyasada Dolar endeksi Cuma günü 4 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 96.394'e yükseldikten sonra 96.308 ile yatay seyrediyor. Dolar ayrıca euro bölgesi ekonomisinde yavaşlama endişeleri nedeniyle euro karşısındaki kazanımlarını da korudu. İşte 23 Ocak 2019 dolar ve euro fiyatları...

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI