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  • 23.01.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 23.01.2019 09:58

ne kadar oldu? Dolar ve fiyatı kaç TL?

fiyatı geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın PPK toplantısı sonrası açıklanan faizleri sabit tutulması kararı ile birlikte 5,30 TL seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Global piyasada ise dolar Çin'in 2018'deki k büyümesinin yaklaşık 30 yılın en düşük seviyesine gerilediğine gösteren veriye rağmen yatırımcıların risk iştahının güçlü kalmasıyla başlıca para birimleri karşısında iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor. İşte 23 Ocak 2019 güncel dolar ve fiyatları...

Küresel piyasada Dolar endeksi Cuma günü 4 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 96.394'e yükseldikten sonra 96.308 ile yatay seyrediyor. Dolar ayrıca euro bölgesi ekonomisinde yavaşlama endişeleri nedeniyle euro karşısındaki kazanımlarını da korudu. İşte 23 Ocak 2019 dolar ve euro fiyatları...

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

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