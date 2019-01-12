Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 12.01.2019 13:02
  • Son Güncelleme: 12.01.2019 13:32

duyurdu: ile Bayraktar 'ler için anlaştık

Devlet Başkanı , ile Bayraktar tipi (İHA) satın almaya yönelik anlaşma imzaladıklarını belirtti. Rus basınında anlaşmanın 12 adet Bayraktar TB2 alımını kapsadığı belirtildi.

Poroşenko duyurdu: Türkiye ile anlaştık

Devlet Başkanı , ile Bayraktar tipi (İHA) satın almaya yönelik anlaşma imzaladıklarını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Facebook hesabından açıklama yapan Poroşenko, Türkiye ile Bayraktar TB2 İHA'sına yönelik anlaşma imzalandığını kaydetti.

Poroşenko "Türkiye Cumhurbaşkanı 'la anlaştığımız gibi, Ukrayna suna Türk Bayraktar TB2 insansız hava aracı satın alınmasına yönelik anlaşma imzalandı" ifadelerini kullandı.

Poroşenko, açıklamalarına "Bu operasyonel ve taktik düzeydeki bu yepyeni İHA'lar yüksek teknolojik özellikli olmasının yanı sıra zırhlı araçları ve güçlendirilmiş mevzilerle denizdeki hedefleri vurmaya yönelik modern yüksek hassasiyetli füzelerle donatılabiliyor" sözleriyle devam etti.

Anlaşma Ukrayna devlet kuruluşu Ukrbronprom bünyesindeki Ukrspetsproekt ve Baykar Makina şirketi arasında imzalandı. Ukrayna ordusunu standartları çerçevesinde yeni silahlarla donatmaya devam edeceklerini belirten Poroşenko'ya göre, anlaşma iki ülke arasında askeri-teknik alanda işbirliğini geliştirme hedefinin bir parçası oldu.

Rus basınında anlaşma kapsamında 12 adet Bayraktar TB2'nin satın alacağı kaydedildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriUkrayna duyurdu: Türkiye ile Bayraktar TB2'ler için anlaştık
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar