Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi. Saat 10.00'da başlayan görüşmede devam ediyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi. Saat 10.00'da başlayan görüşmede devam ediyor.
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