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  • Son Güncelleme: 05.01.2019 11:47

Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko arasında kritik görüşme

Başkan , Ukrayna Devlet Başkanı ile görüşüyor. 'ndeki görüşme saat 10.30 sıralarında başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi. Saat 10.00'da başlayan görüşmede devam ediyor.

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