Altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. Altın piyasasında, en düşük 225 bin 300 lira, en yüksek 226 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 azalışla 225 bin 500 liradan tamamladı. Peki, çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel 12 Ocak altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (12 OCAK 2019)

GRAM ALTIN FİYATI

226,83

227,02

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.286,95

1.293,55