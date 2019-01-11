Türkiye'nin askeri alanda büyük bir başarı göstererek dünya devlerini sollamasını sağlayan İHA'ların TSK envanterine girme serüvenini Bayraktar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden anlattı. 2009 yılında taktik İHA prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini söyleyen Bayraktar, tümüyle milli yazılım ve tasarımla gerçekleşen bu uçuşun Türk havacılık tarihinde bir ilk olduğunun altını çizdi. Uçuşun tüm aşamalarının otomatik bir sistemle icra edildiğini söyleyen Bayraktar, o dönemde bu özelliğe sahip İHA'ların dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığını açıkladı.

*Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı İHA'nın ilk test uçuşu

FETÖ'CÜLER KARŞI ÇIKMIŞ

O dönem İsrail'den alınan İHA'ları kullanan TSK'da bulunan FETÖ'cü üst düzey bazı yetkililerin yaşanan bu gelişmeden rahatsızlık duyduğunu söyleyen Selçuk Bayraktar, İHA'ların deneme uçuşlarının engellenmeye çalışıldığını açıkladı. Deneme uçuşları için aylarca pist arandığını, pist bulunduğunda ise FETÖ'cü yetkililerin devreye girerek pistlerdeki pürüzleri bahane ettiğini belirten genç mühendis, o dönem uçuşların bu nedenle yasaklandığını itiraf etti.



Aylar sonra deneme uçuşu için yeni bir pist bulunması ve gerekli izinlerin alınması ile birlikte İHA'ların deneme uçuşu yeniden yapıldığını söyleyen Bayraktar, bu uçuş sırasında yeni bir rekora imza atıldığını açıkladı. İHA'nın 8 saat havada kalarak gece şartlarında otomatik iniş yapması sonrası TSK içindeki FETÖ yapılanmasının rahatsızlığının iyice arttığını belirten Bayraktar, deneme uçuşlarını belgelemek için gönderilen askeri heyetten birilerin uçuş sonrası tartışma çıkararak BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı tutuklamaya kalktığını açıkladı.

*Taktik İHA'nın ilk otomatik inişi

Tüm bu gelişmelerin ardından Bayraktar TB2'nin TSK envanterine girmesinin 4 sene aksadığının altını çizen Bayraktar, "Mehmetçik bir taraftan canı pahasına terörle mücadele ederken, maalesef birileri de gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde, milli teknolojinin Mehmetçiğimize destek olmasını engelleme çabası içindedir." dedi.

İşte Selçuk Bayraktar'ın o paylaşımları









