Meclis Genel Kurulunda görüşmeleri sürdürülen varlık finansmanı fonları, THK ve sivil havacılık, yenilenebilir enerji gibi alanlarda ciddi vergi istisnaları getiren "torba" teklif, çok sayıda sektöre nefes aldıracak.
"Torba" teklifin ilk 20 maddesi Genel Kurulda kabul edildi. Kabul edilen maddeler, özellikle vergi istisnalarını esas alıyor.
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