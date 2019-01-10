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  • 10.01.2019 15:35
  • Son Güncelleme: 10.01.2019 15:37

Hükümetten kararı! ye büyük destek

Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sonrası varlık finansmanı fonları, Türk Hava Kurumu (THK) ve sivil havacılık, yenilenebilir enerji gibi alanlarda ciddi vergi istisnaları getiren "torba" teklif, birçok sektöre nefes aldıracak.

Meclis Genel Kurulunda görüşmeleri sürdürülen varlık finansmanı fonları, THK ve sivil havacılık, yenilenebilir enerji gibi alanlarda ciddi vergi istisnaları getiren "torba" teklif, çok sayıda sektöre nefes aldıracak.

"Torba" teklifin ilk 20 maddesi Genel Kurulda kabul edildi. Kabul edilen maddeler, özellikle vergi istisnalarını esas alıyor.

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