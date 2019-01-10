Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen KOBİ Değer Kredisi tanıtım programında konuştu.

DENGELENME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Albayrak, "Son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin adım adım devam ettiğini gösteriyor." dedi.

2018 HEDEFLERİNİ TUTTURDUK

Ekonomideki yıl sonu hedeflerini değerlendiren Albayrak, "Enflasyon, kur, faiz ve CDS primlerinde sağladığımız iyileşme ile 2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonumuzu üst seviyeye taşıdık." diye konuştu.

Bakan Albayrak'tan bir müjde de zor durumdaki KOBİ'ler için geldi. Albayrak, KOBİ'ler için Türkiye Bankalar Birliği ile 12 bankanın katılacağı bir kredi paketini açıklayacaklarını belirterek, "Hep birlikte el ele vererek daha iyi noktaya gelmesini sağlayacağız" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarının satır başları...

KOBİ'lere 13 bankanın katılımıyla KOBİ değer kredisi programı başlatıyoruz. 10 yıl vadeli tahvil ihracımıza 5 milyar dolar talep geldi. 10 yıl vadeli tahvilimize gelen talep yatırımcıların güvenin ortaya koydu. Bu paketli cirosu 25 milyon TL'nin altındaki şirketlere finansman desteği sağlanacak. İhracat ve imalat sektörlerine azami 1 milyon TL, diğer sektörlere azami 500,000 TL kredi verilecek. Asgari 20 ile 40 bina adet işletmemize minimum dokunacağız.

20 milyar TL'lik paketimizin hayırlı olmasını diliyorum. Dün MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katılan Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği ile 12 bankanın katılacağını bildirerek KOBİ'ler için yeni bir kredi paketi açıklayacaklarını ifade etmişti. Pozitif olacağız ki toplum size bakıyor. Bunun için dünyada ne fırtınalar koparsa kopsun Türkiye güçlü bir şekilde ayağa kalktıysa bu 81 milyon milletiyle olur.

Bu 13 bankamızın desteği ile devreye alınmaktadır. Bu pakette 6 ay kredi geri ödemesi olmayacak. BDDK başkanlığında detaylı çalışma yaptı. Bankaların sermaye ve likidite açısından makro ekonomik şoklar açısından izlemeye devam edecek. Bir bütün olarak sağlıklı ve güçlü yapısını korumaktadır. Bankaların mali durumundaki olumlu görünüm yanında kamu ve özel bankalar sermaye tabanına güçlendirmeye yönelik adımlarına devam ediyor. Potansiyel senaryolara da hazırlıklı olacağız. Daha güçlü bilançoya sahip olacağız.

Gerek özel bankalarımız, mevcut yapılarını daha da güçlendirmeye devam edecek. Her türlü aksiyonu alacağız. Daha güçlü adımlar için çalışacağız. Karlılıkları ile sermaye yeterliliğini destekleyen bankacılık sistemi var. Bankacılık ve reel sektörümüzün küresel şoklardan etkilenmemesi için hedef olarak koyduk. 2019 yılı Yeni Ekonomik Programımızla başlattığımız bütçe disiplini konusundaki adımlarımız ve hedeflerimizi çok daha yukarı taşıdığımız dönem olacak. Ekonomi noktasında 3 hassas husus dile getirildi.

2019 yılı Yeni Ekonomik Programımızla başlattığımız bütçe disiplini konusundaki adımlarımız ve hedeflerimizi çok daha yukarı taşıdığımız dönem olacak. Ekonomi noktasında 3 hassas husus dile getirildi.

EKONOMİ NOKTASINDA 3 HASSAS NOKTA

1) Bütçe disiplini içerisinde, hükümet dizginleme noktasına gidecek mi? 31.12 ile geldiğimiz nokta güçlü bir bütçe disiplini ile devam edildiğini ortaya koydu. Diğeri...

2) Fiyat istikrarı... Son 16 yıldır olmadığı kadar çok güçlü bir reaksiyon ortaya koyan bir durum söz konusu. Enflasyonda ciddi marjımız var. Gerek para politikaları, gerek mali politikalar açısından enflasyon en önemli başlıklardan bir tanesi.

3) Cari denge... Mayıs Haziran ayyuka çıkmıştı. 2019 cari denge tahminlerine baktığımızda çok ciddi bir yorum ortaya koydu. Sonuç itibariyle bu dengelenme süreci 2018 Eylül'de bahsettiğimiz, cari denge yüzde 3'lerde kapatacağımız konusunda herkes netleşmiştir. Yüzde 7-8 bekleyenlere inat ihracattaki pozitif, ithalattaki duruma göre dengelenme ve büyümeyle birlikte rayına girdi. 2019'da uygulayacağımız yapısal reformlarla şu ana kadar yaptıklarımızın yanı sıra bu 3 husus. Bu 3 ana eleştiri noktası kontrol altına alınmış güçlü bir şekilde pozitif bir noktaya ulaşmıştır.

Bugün burada açıkladığımız son çeyrekte yaşanan özellikle ekonomimizdeki likidite sıkışıklığının bugünkü bu maliyetlerin teknik uzman arkadaşlarımızın anlayacağı dilden bugün bu maliyetler son çeyrekte çok daha uygun maliyetli bir paket yapacağız belki. Hem reel sektör, hem ekonomimiz inşallah tüm Türkiye kazanacak.

Sabah Gazetesi Yazarı ve Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, Bakan Albayrak'ın açıkladığı KOBİ'lere destek paketini yorumladı.