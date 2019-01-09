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  • 10.01.2019 06:41

Milyonları ilgilendiren 'te

Milyonlarca insanı ilgilendiren Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin ilk 20 maddesi, Genel Kurulunda kabul edildi. Buna göre bazı işverenlere desteği sağlanacak, ev hanımlarının evde ürettikleri ürünler vergiden muaf olacak.

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi Meclis'te

AK Parti'nin, personel sayısı 500'ün altında olan işletmelere 150, 500 üstünde olan işletmelere 100 lira asgari ücret desteği verilmesi, ev hanımlarının evlerinde ürettikleri ürünlerin vergiden muaf tutulması, uyumlu mükelleflere vergi avantajı sağlanması, EPİAŞ'ta uzun vadeli elektrik satışlarının önünün açılması gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Kabul edilen maddelere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımındaki kadastral yollar, kamulaştırma zorunluluğu olmaksızın Hazine adına tescil edilecek.

Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri gelirler, banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) istisna tutulacak.

Kamu kurum, kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70'i gelir vergisinden istisna olacak.Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 100'e kadar artırabilecek ya da sıfıra kadar indirebilecek.

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