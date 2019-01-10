THY 2018 Aralık ayında yükselişine devam etti

2018 Aralık ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları, bu ayda %80,2'lik doluluk oranına ulaştı. Yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki artış, Türkiye'ye ve Türk Hava Yolları'na olan talep artışının yıl sonunda da devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu.

Aralık 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine Göre;

Taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık %1'lik artış göstererek 5,5 milyona, toplam doluluk oranı ise %80,2'ye ulaştı.

Aralık ayında, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan arttı. Dış Hat doluluk 0,5 puanlık artışla %80 olarak gerçekleşirken, İç Hat uçuşlarda ise %84 doluluk oranına ulaşıldı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık %3'lük bir artış yaşandı. Dıştan dışa transfer yolcu hariç yurt dışı yolcu sayısında ise %8'lik bir artış yaşandı.

Kargo ve Posta hacmi, geçtiğimiz aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre %20 arttı. Kargodaki bu büyümeye %33 ile K. Amerika, %33 ile Afrika, %17 ile Uzak Doğu ve %17 ile Avrupa katkı sağladı.

Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Afrika'da yaklaşık 2,5 puan, K. Amerika, Uzak Doğu ve Orta Doğu'da ise 1'er puanlık artış gerçekleşti.

Ocak-Aralık 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine Göre ise;

2018 yılında 2017'ye göre talepte ve yolcu sayısında yaklaşık %10 artış sağlandı ve yolcu sayısı 75,2 milyona ulaştı.

Toplam yolcu doluluk oranı, Ocak-Aralık döneminde 3 puanlık artış ile %82 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu 3 puan artarak %81 seviyesine ulaşırken, yurt içi yolcu doluluğu ise yaklaşık 1 puan artarak %85 seviyesine ulaştı.

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurt dışı yolcu sayısında yaklaşık %12'lik önemli bir artış yaşandı.

2018 yılında toplam taşınan Kargo ve Posta, geçen seneye göre %25 artarak 1,4 milyon tona ulaştı.