Bir poşet kâr

Türkiye gündeminde ilk sıralarda yer alan 'paralı plastik poşet' tartışması tüm hızıyla sürüyor. Bilindiği gibi 1 Ocak'tan beri başta marketler olmak üzere perakende noktalarında plastik poşetler 25 kuruşa satılıyor. Bu paranın 15 kuruşu geri dönüşüm katkı payı olarak devlete aktarılıyor. Kalan 10 kuruş ise marketin maliyetine sayılıyor. Ancak marketler poşetin tanesine en fazla 8.5 kuruş veriyor. Aradaki fark ise marketlere kâr olarak yazıyor. Yani, 1 Ocak öncesinde marketler için bir maliyet unsuru olan naylon poşetler, artık para kazandırıyor.
320 MİLYON TL
Türkiye'de yılda kişi başı 400 poşet kullanılıyor. Yeni uygulamayla rakam yarıya inecek. 2019'da 16 milyar poşet kullanılacak.
25 kuruştan poşete 4 milyar ödenecek.
Marketler poşet başına 2 kuruştan 1 yılda 320 milyon TL kâr edecek.
FİLEYE DÖNÜN GELECEĞİ KORUYUN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çevre duyarlılığına sahip birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de poşetlerin ücretli olmasının gelecek açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Filelere, bez çantalara geri dönelim, plastik kullanımını terk edip, geleceğimizi koruyalım" çağrısında bulundu.
HER GÜN BİN 100 TON TORBA ÇÖP OLUYOR
Ücretli poşet uygulamasının tek kazananı çevre olacak. Günlük bir kişi 80 gramlık plastik çöp üretirken, İstanbul gibi bir metropolde günlük çöpe çıkan market poşeti miktarı ise bin 100 ton. Bu sayı azalacak. Katı atık bertarafı yapan ITC şirketinin İş Geliştirme Direktörü Ali Rıza Öner, çöpe çıkan plastik ürünlerin evsel organik çöpler ile karıştığı için geri dönüşümünün olmayacağını belirtti.
BARIŞ ŞİMŞEK
320 MİLYON TL
Türkiye'de yılda kişi başı 400 poşet kullanılıyor. Yeni uygulamayla rakam yarıya inecek. 2019'da 16 milyar poşet kullanılacak.
25 kuruştan poşete 4 milyar ödenecek.
Marketler poşet başına 2 kuruştan 1 yılda 320 milyon TL kâr edecek.
FİLEYE DÖNÜN GELECEĞİ KORUYUN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çevre duyarlılığına sahip birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de poşetlerin ücretli olmasının gelecek açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Filelere, bez çantalara geri dönelim, plastik kullanımını terk edip, geleceğimizi koruyalım" çağrısında bulundu.
HER GÜN BİN 100 TON TORBA ÇÖP OLUYOR
Ücretli poşet uygulamasının tek kazananı çevre olacak. Günlük bir kişi 80 gramlık plastik çöp üretirken, İstanbul gibi bir metropolde günlük çöpe çıkan market poşeti miktarı ise bin 100 ton. Bu sayı azalacak. Katı atık bertarafı yapan ITC şirketinin İş Geliştirme Direktörü Ali Rıza Öner, çöpe çıkan plastik ürünlerin evsel organik çöpler ile karıştığı için geri dönüşümünün olmayacağını belirtti.
BARIŞ ŞİMŞEK
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