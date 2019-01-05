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yeni destek paketini bekliyor

Esnaf yeni destek paketini bekliyor
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 2 milyona yakın ve sanatkarın, yeni destek paketini beklediğini bildirdi. Palandöken, perakende sektörünü düzenleyen yasanın güncellenmesi ve Bağ- Kur'lunun prim gün sayısının 7 bin 200 güne düşürülmesi başta olmak üzere birçok konuda iyileştirme istediklerini ifade etti.

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