Ehliyet 166 TL

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, bu yıl için değerli kağıt bedellerini belirledi. Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin tebliğine göre, 'değerli kağıt' olarak belirlenen noter kağıtları 13,50 lira ile 27 lira arasında olacak. Pasaport bedeli ise 133,50 lira olarak belirlendi. Kimlik kartları 22,50 lira, aile cüzdanları 121 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 166 lira oldu.
İŞTE YENİ BEDELLER
Noter kağıdı: 13,50 lira
Beyanname:,50 lira
Protesto, vekaletname, re'sen senet: 27 lira
Pasaportlar: 133,50 lira
İkamet izni: 89 lira
Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 22,50 lira
Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 45 lira
Aile cüzdanları: 121 lira
Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri): 166 lira
Motorlu araç tescil belgesi: 148,50 lira
İş makinesi tescil belgesi: 124 lira
Banka çekleri (her bir çek yaprağı): 8 lira
Mavi Kart: 12,50 lira
Yabancı çalışma izni belgesi: 89 lira
Çalışma izni muafiyeti belgesi: 89 lira.
İŞTE YENİ BEDELLER
Noter kağıdı: 13,50 lira
Beyanname:,50 lira
Protesto, vekaletname, re'sen senet: 27 lira
Pasaportlar: 133,50 lira
İkamet izni: 89 lira
Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 22,50 lira
Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 45 lira
Aile cüzdanları: 121 lira
Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri): 166 lira
Motorlu araç tescil belgesi: 148,50 lira
İş makinesi tescil belgesi: 124 lira
Banka çekleri (her bir çek yaprağı): 8 lira
Mavi Kart: 12,50 lira
Yabancı çalışma izni belgesi: 89 lira
Çalışma izni muafiyeti belgesi: 89 lira.
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