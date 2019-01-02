Emekli zammı ne zaman belli oluyor? Emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?
Emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? 12 Milyon emekli 2019 Ocak zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Emekliler yıllık enflasyon rakamının açıklanması ile birlikte belli olacak olan emekli zammı ile ilgili son haberleri yakından takip ediyor. Peki ama emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli 2019 Ocak zam oranı ne olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? Memur emeklisi zammı enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte emekli zammı ile ilgili son gelişmeler...
Emekli 2019 zammı için yarın kritik gün. Milyonlarca emekli uzun süredir 2019'da maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Emeklilerin zam oranı için yıllık enflasyon rakamı belirleyici olacak. Peki ama emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye yüzde kaç zam yapılacak? Memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? İşte emeklilerin merakla beklediği zam müjdesi ile ilgili detaylar...
EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?
Emeklilerin zam oranı TÜİK tarafından açıklanacak olan yıllık enflasyon rakamı ile birlikte netlik kazanacak. TÜİK'in açıklayacağı rakamda Temmuz-Aralık ayları arasında gerçekleşen enflasyon rakamı emeklinin zam oranını belirleyecek. Son Kasım ayı enflasyon rakamında Temmuz-Kasım arasındaki 5 aylık döneme ait enflasyon rakamı yüzde 10,64 olmuştu.