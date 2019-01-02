Emekli zammı ne zaman belli oluyor? Emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?

Emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? 12 Milyon emekli 2019 Ocak zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Emekliler yıllık enflasyon rakamının açıklanması ile birlikte belli olacak olan emekli zammı ile ilgili son haberleri yakından takip ediyor. Peki ama emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli 2019 Ocak zam oranı ne olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? Memur emeklisi zammı enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte emekli zammı ile ilgili son gelişmeler...

2 Ocak 2019 Çarşamba, 14:48:49 Güncelleme: 15:00:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





