Emekli zammı ne zaman belli oluyor? Emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?

Emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? 12 Milyon emekli 2019 Ocak zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Emekliler yıllık enflasyon rakamının açıklanması ile birlikte belli olacak olan emekli zammı ile ilgili son haberleri yakından takip ediyor. Peki ama emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli 2019 Ocak zam oranı ne olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? Memur emeklisi zammı enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte emekli zammı ile ilgili son gelişmeler...

2 Ocak 2019 Çarşamba, 14:48:49 Güncelleme: 15:00:38
Emekli zammı ne zaman belli oluyor? Emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?

Emekli 2019 zammı için yarın kritik gün. Milyonlarca emekli uzun süredir 2019'da maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Emeklilerin zam oranı için yıllık enflasyon rakamı belirleyici olacak. Peki ama emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye yüzde kaç zam yapılacak? Memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? İşte emeklilerin merakla beklediği zam müjdesi ile ilgili detaylar...

Emekli zammı ne zaman belli oluyor? Emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?
Emeklilerin zam oranı TÜİK tarafından açıklanacak olan yıllık enflasyon rakamı ile birlikte netlik kazanacak. TÜİK'in açıklayacağı rakamda Temmuz-Aralık ayları arasında gerçekleşen enflasyon rakamı emeklinin zam oranını belirleyecek. Son Kasım ayı enflasyon rakamında Temmuz-Kasım arasındaki 5 aylık döneme ait enflasyon rakamı yüzde 10,64 olmuştu.

Emekli zammı ne zaman belli oluyor? Emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?

Aralık ayındaki enflasyonun da dahil edilmesi ile birlikte net bir rakam ortaya çıkacak. Ancak emeklinin 2019 Ocak zammının yüzde 10 ile yüzde 12 arasında bir yerde olması bekleniyor. Emekliler bu oran aralığında bir zam alacak.

Emekli zammı ne zaman belli oluyor? Emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?

TÜİK'in Kasım ayı enflasyon rakamı ile birlikte açıkladığı yıllık enflasyon tahmini yüzde 21.28 olmuştu. TÜİK'in bir önceki ayda açıkladığı tahmin ise yüzde 24,45'ti.

Emekli zammı ne zaman belli oluyor? Emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Emekli 2019 Ocak zammı 3 Ocak 2019'da belli olacak. Yıllık enflasyon rakamı bu tarihte TÜİK tarafından açıklanacak.

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