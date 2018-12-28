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  • 28.12.2018 16:18
  • Son Güncelleme: 28.12.2018 17:05

Ziraat Bankası, ve 'tan 'ı' açıklaması

ı'na başvurulara ilişkin üç kamu bankası ortak açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, ve hafta sonu daİmar Barışı ödemelerini alacak.

Üç kamu bankasından 'imar barışı' açıklaması

Konuya ilişkin üç banka adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

"ı'ndan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız için yapı kayıt belgesi bedellerinin en son yatırılabileceği tarih 31.12.2018'dir. Vatandaşlarımızın 31.12.2018 Pazartesi günü ödemelerle ilgili yoğunluk yaşamamaları için Ziraat Bankası, ve 29 Aralık Cumartesi ve 30 Aralık Pazar günleri 10.00-16.30 saatleri arasında 81 ilde yeterli sayıda şube ile İmar Barışı ödemelerini almaya devam edeceklerdir."

Açıklamanın devamında, açık olacak şubelere ilişkin bilgilerin ilgili bankaların internet sitelerinden öğrenilebileceği kaydedildi.

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