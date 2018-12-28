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  • 28.12.2018 13:57
  • Son Güncelleme: 28.12.2018 14:09

'dan açıklama geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'dan barışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. A Haber canlı yayınında konuşan , "İmar barışında sürenin uzatılması söz konusu olabilir. Çok yoğun talep var." dedi.

İmar barışında süre uzatılıyor mu?

A Haber canlı yayınında barışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı , "İmar barışında sürenin uzatılması söz konusu olabilir. Çok yoğun talep var." diye konuştu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandı." dedi.

Trabzon Valiliğini ziyaret eden 'u Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve ilçe belediye başkanları karşıladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Kurum, ilçe belediye başkanlarının da katıldığı, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya başkanlık yaptı.

Kurum, toplantının ardından yaptığı açıklamada, imar barışına ilişkin, "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandı. Toplam yaklaşık 14 milyar liralık bedel ödendi." diye konuştu.

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