İmar Barışı’nda süre uzayabilir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız İmar Barışı'ndan faydalandı. Toplam yaklaşık 14 milyar liralık bedel ödendi" dedi. İmar Barışı'na ilişkin sürecin 31 Aralık'ta tamamlanacağını anımsatan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu: "Sürecin uzatılmasına ilişkin ciddi talep var, bunu biz 31 Aralık'ta inşallah değerlendirmiş olacağız ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerinin yapılabilmesi adına tüm kamu bankaları açık olacak."
- Ekonomi
- 29.12.2018
- Gazete
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