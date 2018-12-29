Oyuncaklı gıdaya yasak

Hükümet, sağlıklı nesiller yetiştirmek, çocuk ve gençlerin can ve mal güvenliklerini sağlamak, ekonomik çıkarlarını korumak için tarihi bir adım attı. Çocukları fast food, gazlı içecekler, abur cuburlardan uzak tutmak için hamburgerlerin yanında oyuncak verilmesi durduruldu. Cips içinde taso, çıkartma, chipparaparapuan gibi çocukların ilgisini çekecek hiçbir hediye verilemeyecek. Çikolataların içinden de oyuncak çıkamayacak. Çizgi filmler, çocuk programlarında cips, gevrek, gazlı içecek, çikolata, tuzlu kraker reklamı yapılamayacak. Gıda üreticilerinin yönetmeliğe uyumu için 6 ay geçiş süresi tanındı. Uymayan firmalara 8 bin lira ile 342 bin lira arasında ceza kesilecek. İhlalin tekrarı halinde ceza 10 kat artacak.
- Ekonomi
- 29.12.2018
- Gazete
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