Emekliye 542 TL | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Emekliler zam oranı için 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerini beklerken, tahminler SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının 113 ile 542 lira arasında artabileceğini gösteriyor. Peki, bu artışlarla memur ve SSK emeklilerinin en düşük maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
29 Aralık 2018 Cumartesi, 03:07:23 Güncelleme: 08:00:25
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