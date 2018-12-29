Emekliye 542 TL | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emekli için zam dönemi geldi, çattı, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 4'lük artışa ilave edilecek farkını gösterecek.