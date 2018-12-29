Emekliye 542 TL | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Emekliler zam oranı için 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerini beklerken, tahminler SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının 113 ile 542 lira arasında artabileceğini gösteriyor. Peki, bu artışlarla memur ve SSK emeklilerinin en düşük maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

29 Aralık 2018 Cumartesi, 03:07:23 Güncelleme: 08:00:25
Emekliye 542 TL | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emekli için zam dönemi geldi, çattı, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 4'lük artışa ilave edilecek farkını gösterecek.

Emekliye 542 TL | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Emekliye 542 TL | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur emeklilerinde ise 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı yüzde 4'lük Ocak artışına eklenecek. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.64 olarak gerçekleşirken, zam oranına ilişkin 2 farklı tahmin bulunuyor:

Emekliye 542 TL | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

● 2019 programına göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.65 olacak. Bu durumda memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 11.15 (yüzde 4 zam+ yüzde 7.15 enflasyon farkı) olarak gerçekleşecek.

Emekliye 542 TL | 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu tahminle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 108,78 ile 521,02 lira arasında artış olacak. En düşük memur emeklisi aylığı da 239,71 lira artacak.

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