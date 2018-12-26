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  • 26.12.2018 10:22
  • Son Güncelleme: 26.12.2018 10:40

: Başkanı 'ten açıklaması

haberine göre Başkanı le ilgili açıklamalarda bulundu. Bilecik, "İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu." dedi.

TÜSİAD Başkanı Bilecik'ten asgari ücret açıklaması

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği () Yönetim Kurulu Başkanı , Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

TÜSİAD Başkanı Bilecik: "İş dünyası için tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu. İş dünyası verilen desteklerden memnun, bu destekler doğrultusunda ağustos itibarıyla yaşadıklarımız bertaraf edildi. Reel sektörün finansmana erişim probleminin mutlaka çözülmesi, banka bilançolarında gerekli temizliğin yapılması gerek" açıklamasında bulundu.

YÜZDE 17 CİVARINDA BİR ENFLASYON BEKLİYORUZ
Bilecik, "Gelecek yıl yüzde 1'ler civarında bir büyüme, yüzde 17'ler civarında bir enflasyon öngörüyoruz. İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nın da olumlu olduğunu görüyoruz ama bunların artık daha uzun vadeli olması gerektiğini düşünüyoruz. Şu ana kadar alınan tedbirler fevkalade olumlu" dedi.

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