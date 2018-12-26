Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

TÜSİAD Başkanı Bilecik: "İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu. İş dünyası verilen desteklerden memnun, bu destekler doğrultusunda ağustos itibarıyla yaşadıklarımız bertaraf edildi. Reel sektörün finansmana erişim probleminin mutlaka çözülmesi, banka bilançolarında gerekli temizliğin yapılması gerek" açıklamasında bulundu.

YÜZDE 17 CİVARINDA BİR ENFLASYON BEKLİYORUZ

Bilecik, "Gelecek yıl yüzde 1'ler civarında bir büyüme, yüzde 17'ler civarında bir enflasyon öngörüyoruz. İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nın da olumlu olduğunu görüyoruz ama bunların artık daha uzun vadeli olması gerektiğini düşünüyoruz. Şu ana kadar alınan tedbirler fevkalade olumlu" dedi.

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