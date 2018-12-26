Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının ayar ve tamir ücretleri değişiyor

Su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretleri belirlendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Su, Elektri̇k ve Gaz Sayaçları Tami̇r ve Ayar Ücret Tari̇fesi̇ Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yeni yılda su ve elektrik sayaçlarının ayar ve tamiri için 5,7 lira ile 18,3 lira arasında ücret alınacak.
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