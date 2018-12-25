Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajında "2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz." dedi.
MİLLETİMİZE, EKONOMİMİZE HAYIRLI - UĞURLU OLSUN
Bakan Albayrak, "Asgari ücret zammı, enerji indirimleri ve istihdam destekleri ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.
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