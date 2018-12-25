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  • 25.12.2018 15:10
  • Son Güncelleme: 25.12.2018 15:21

'tan mesajı

, sosyal medya hesabı üzerinden 2019 yılı i ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak'tan asgari ücret mesajı

, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajında "2018 yılında de yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz." dedi.

MİLLETİMİZE, EKONOMİMİZE HAYIRLI - UĞURLU OLSUN
Bakan Albayrak, " zammı, enerji indirimleri ve istihdam destekleri ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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