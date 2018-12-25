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  • 25.12.2018 13:40
  • Son Güncelleme: 25.12.2018 14:02

Başkan Erdoğan ekonomide müjdeleri sıraladı: Yüzde 10 indirim olacak

Cumhurbaşkanı , partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, iş dünyasına yönelik önemli mesajlar verdi. 1 Ocak itibari ile elektrik ve doğal gazda yüzde 10 indirim yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdam teşviklerine gelecek yıl da devam edileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "2018 de 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteğini gelecek yıl 12 ay boyunca vereceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan: Yüzde 10 indirim olacak

Cumhurbaşkanı AK Parti grup toplantısında müjdeleri sıraladı. Erdoğan, "Yıl başından itibaren elektrik fiyatlarında konuttta yüzde 10 indirim yapıyoruz. Konutlarda ve KOBİ'ler ile ticarethanelerde doğalgazın fiyatında %10 indirime gidiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iş dünyasına yönelik mesajları şöyle:

*İşsizliği 2019'da tek hanelere düşürmeyi planladık, bunu başaracağız

*Enflasyonu hedeflerimize uygun seviyeye geriletmekte kararlıyız

*Önümüzdeki yıl enflasyonu hedeflerimize uygun seviyeye geriletmekte kararlıyız

*Önümüzdeki dönemde vergi politikalarını gözden geçireceğiz

*Yatırım üretim ve istihdam teşviklerine devam edeceğiz

SİGORTA VE VERGİ GİDERLERİNİ DEVLET ÜSTLENECEK

*İlk kez işe alınacak isçilerin tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek

*Yıl başından itibaren elektrik fiyatlarında konuttta yüzde 10 indirim yapıyoruz

*Konutlarda ve KOBİ'ler ile ticarethanelerde doğalgazın fiyatında %10 indirime gidiyoruz

BÖLGESEL TEŞVİK BİR YIL UZATILDI

*Bölgesel istihdam teşviki bir yıl uzatıldı

*İşverenlere sağlanan 6 puanlık SGK teşviki devam edecek

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRECEK

*2018 de 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteğini gelecek yıl 12 ay boyunca vereceğiz

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