Başkan Erdoğan ekonomide müjdeleri sıraladı: Yüzde 10 indirim olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında müjdeleri sıraladı. Erdoğan, "Yıl başından itibaren elektrik fiyatlarında konuttta yüzde 10 indirim yapıyoruz. Konutlarda ve KOBİ'ler ile ticarethanelerde doğalgazın fiyatında %10 indirime gidiyoruz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iş dünyasına yönelik mesajları şöyle:

*İşsizliği 2019'da tek hanelere düşürmeyi planladık, bunu başaracağız

*Enflasyonu hedeflerimize uygun seviyeye geriletmekte kararlıyız

*Önümüzdeki yıl enflasyonu hedeflerimize uygun seviyeye geriletmekte kararlıyız

*Önümüzdeki dönemde vergi politikalarını gözden geçireceğiz

*Yatırım üretim ve istihdam teşviklerine devam edeceğiz

SİGORTA VE VERGİ GİDERLERİNİ DEVLET ÜSTLENECEK

*İlk kez işe alınacak isçilerin tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek

*Yıl başından itibaren elektrik fiyatlarında konuttta yüzde 10 indirim yapıyoruz

*Konutlarda ve KOBİ'ler ile ticarethanelerde doğalgazın fiyatında %10 indirime gidiyoruz

BÖLGESEL TEŞVİK BİR YIL UZATILDI

*Bölgesel istihdam teşviki bir yıl uzatıldı

*İşverenlere sağlanan 6 puanlık SGK teşviki devam edecek

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRECEK

*2018 de 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteğini gelecek yıl 12 ay boyunca vereceğiz

