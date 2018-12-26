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  • 26.12.2018 09:13
  • Son Güncelleme: 26.12.2018 09:28

26 Aralık: , , ne kadar?

yatay seyrini sürdürüyor. Altın piyasasında, en düşük 215 bin lira, en yüksek 217 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 215 bin 500 liradan tamamladı. Bugün fiyatı, fiyatı ne kadar oldu? İşte 26 Aralık güncel altın fiyatları...

Altın, küresel ekonominin ivme kaybettiği endişelerinin etkisiyle değer kazanırken, ABD'de bazı devlet hizmetlerinin ödeneksizlikten durması yatırımcıların riskten kaçarak altına yönelmesine yol açtı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı bugün 1,272.56 dolara kadar yükselerek 20 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

GRAM ALTIN
215,44
215,63

ALTIN/ONS ($)
1.267,64
1.269,44

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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