Altın, küresel ekonominin ivme kaybettiği endişelerinin etkisiyle değer kazanırken, ABD'de bazı devlet hizmetlerinin ödeneksizlikten durması yatırımcıların riskten kaçarak altına yönelmesine yol açtı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı bugün 1,272.56 dolara kadar yükselerek 20 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

GRAM ALTIN

215,44

215,63

ALTIN/ONS ($)

1.267,64

1.269,44