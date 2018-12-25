Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 25.12.2018 08:47
  • Son Güncelleme: 25.12.2018 09:01

te gelişmesi! Asgari ücret tespit komisyonu bugün toplanıyor

haberine göre Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının bugün saat 10.00'da yapılacağı açıklandı. 27 Aralık 2018 Perşembe günü yapılması planlanan toplantının öne çekilmesi ile birlikte asgari ücret 2019 Ocak zammı da bugün belli olacak.

Asgari ücret zammı bugün belli oluyor

Tespit Komisyonu, 2019'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün yapıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantı, bakanlık binasındaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.

Toplantıda, 2019'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriAsgari ücrette son dakika gelişmesi! Asgari ücret tespit komisyonu bugün toplanıyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar