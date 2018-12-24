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  • 24.12.2018 16:37
  • Son Güncelleme: 24.12.2018 16:50

Gebze-Halkalı tren hattında son durum havadan görüntülendi

İstanbul'da her iki kıta arasında büyük bir yolcu yükü taşıması beklenen havadan görüntülendi. 43 istasyonla 77 kilometrelik güzergahta hizmet verecek olan Gebze-Halkalı banliyö hattının, 2019 yılının ilk aylarında açılması planlanıyor.

2019 yılının ilk aylarında açılması planlanan ve 43 istasyonla 77 kilometrelik güzergahta hizmet verecek olan Gebze-Halkalı banliyö hattındaki son durum havadan görüntülendi.

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