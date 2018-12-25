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  • 25.12.2018 09:23
  • Son Güncelleme: 25.12.2018 09:27

son durum: 25 Aralık çeyrek altın, gram altın, ne kadar oldu?

dalgalı seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 351,00 lira, Cumhuriyet altını 1.439,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,19 yükselişle 215,40 liradan işlem gördü. Bugün çeyrek altın, gram altın ve bilezik gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 25 Aralık güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Altın piyasasında, en düşük 214 bin 600 lira, en yüksek 215 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 214 bin 900 liradan tamamladı. İşte 25 Aralık güncel çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR (25 ARALIK 2018)

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir...

GRAM ALTIN FİYATI
215,01
215,20

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.267,64
1.269,44

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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