Altın fiyatları güne nasıl başladı? Altın piyasasında, en düşük 214 bin 600 lira, en yüksek 215 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 214 bin 900 liradan tamamladı. İşte 25 Aralık güncel çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR (25 ARALIK 2018)

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir...

GRAM ALTIN FİYATI

215,01

215,20

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.267,64

1.269,44