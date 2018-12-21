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İndirim kazandırdı

İndirim kazandırdı
Aydınlı Grup, 2018 yılını 2 milyar liranın üzerinde bir ciro ile kapatmaya hazırlanıyor. Ocak 2017 tarihinden bu yana kayyumluğunda yönetilen Aydınlı Grup'un CEO'su Mustafa Erbey, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı gibi hükümetimizin aldığı kararlara destek olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kâr marjımız 2018'de yüzde 25'e ulaştı. Grubu aldığımızda yüzde 22 seviyesindeydi. 42 yıllık Aydınlı Grubu tarihinde en yüksek ciroya eriştik. Ciromuz yüzde 51 arttı" dedi. Başkanı Hamit Sarı ise "Şirketi devraldığımızda 185 milyon euro borç vardı. Sonra incelediğimizde paraların değişik yerlerde kullanıldığını gördük. Yüksek büyümemizi, ağlamayı ve mazeret üretmeyi yasaklayarak sağladık. Biz devraldığımızda 3 bin 700 olan çalışan sayısını 5 bin 200'e çıkardık" ifadelerini kullandı.

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