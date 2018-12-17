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öğretmene 4 bin 215 TL

başlayan öğretmenlerin maaşının 4 bin 215 lira olduğunu belirten , “Öğretmenlerin mali ve sosyal haklarını iyileştirmek için çalışma yapıyoruz. ’ta engelli öğretmen ataması yapacağız” dedi.

Yeni öğretmene 4 bin 215 TL
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenin niteliğiyle birlikte mali ve sosyal haklarını iyileştirmek için çalışma yaptıklarını belirterek, "Öğretmen niteliğini artırmak için yüzbinlerce öğretmeni üniversitelerde ücretsiz yüksek lisans eğitimine alacağız. göreve başlayan bir öğretmenin maaşı ise 4 bin 215 lira olarak düzenlendi" dedi. TBMM Genel Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi üzerine konuşan Selçuk, eğitimöğretim yılı sona erdikten sonra yüzbinlerce öğretmene üniversitelerde sertifikasyon, tezli ya da tezsiz yüksek lisans eğitimlerinin ücretsiz verileceğini belirtti. , göreve yeni başlayan genç bir öğretmenin ek derslerle birlikte aylık 4 bin 215 lira maaş aldığını söyledi. Bugüne kadar bakanlığın 22 bin 567 engelli personeli görevlendirdiğini hatırlatan Selçuk, ayı başında yeniden bir engelli istihdamı yapılacağını müjdeledi. İkili eğitimi sonlandırmak için ihtiyaç duyulan derslik sayısının 29 bin 535 olduğunu belirten Selçuk, 2 yıl içinde tekli eğitime geçileceğini kaydetti.


SAFURE CANTÜRK

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