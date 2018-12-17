Yatırımda 'altın' fırsat! Altın ve döviz tahvili başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tüm tasarruf sahiplerine 'altın fırsat' olacak yeni ürünleri piyasaya sürecek. Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleriyle euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracına başlanacak. İki ürünle de mevduatın getirisinin üzerinde getiri sağlanacak ve koşulsuz geri alınabilecek. Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 17-21 Aralık'ta talep toplama yöntemiyle ihraçlar gerçekleşecek. Senetler, 28 Aralık günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

DOLARA % 4 EUROYA %2.5

Devlet tahvilleri, 1 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli olarak ihraç edilecek. Euro cinsi devlet tahvilinin 6 aylık kupon oranı yüzde 1.25, yıllık getiri oranı yüzde 2.50 olarak belirlenirken, dolar cinsi devlet tahvilinin 6 aylık kupon oranı yüzde 2, yıllık getiri oranı ise yüzde 4 olacak. Euro ve dolar cinsi devlet tahvilleri, bireysel yatırımcılara satılacak.

Senetler için talep toplama işlemleriyle senetlerin ihracı, kupon ödemeleri ve itfası Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, TEB, Garanti, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat, Yapı ve Kredi aracılığıyla gerçekleştirilecek. Senetler için asgari talep tutarı 10 bin euro veya dolar olacak. Senetler bin birim ve katları şeklinde ihraç edilecek.

FİZİKİ ALTIN TALEP EDİLEBİLECEK

Yatırımcıların vade sonunda anaparalarını 1 kilogramlık külçe altın veya darphane tarafından üretilen çeyreklik Cumhuriyet altını olarak talep etmeleri durumunda, taleplerini belirlenen ve her bir etap için geçerli olan fiziki altın talep etme dönemlerinde aracı bankalarına başvurarak iletmeleri gerekecek. Söz konusu tarihler arasında fiziki altın talep etmeyen yatırımcıların anaparaları vade sonunda, banka hesaplarına gram altın olarak hesaben ödenecek.



ALTIN TAHVİLİ VE ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI NEDİR?

Altın tahvili ve kira sertifikası fiziki altını olan vatandaşların bu altınları üzerinden getiri elde edebilmelerini sağlayan bir yatırım aracı. Bu ihraçlarla yastık altındaki değerin ekonomiye kazandırılması ve ülke rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.



ALTINA YÜZDE 2.4 GETİRİ

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren altın seferberliğinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı bugünden itibaren beş banka aracılığıyla altın tahvili, altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleri gerçekleştirecek. Evdeki altınlarını ekonomiye kazandıran vatandaşlara "altın fırsatlar" sunulacak. Altınını getirenler faizli veya faizsiz devlet tahvili alabilecek. Vadesi geldiğinde para veya altın olarak koşulsuz geri alınabilecek. Hem birikim güvence altına alınacak, hem de yüzde 2.40 kazanç sağlanacak. Getiriler hesaplara TL olarak yatacak, ara dönemde nakit çekme imkânı sunulacak, vade boyunca nakit getiri sağlanacak ve birikimler koşulsuz olarak geri alınabilecek.