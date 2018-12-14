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  • 14.12.2018 11:25
  • Son Güncelleme: 14.12.2018 11:45

Bakan müjdeledi! Pazartesiden itibaren...

Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Albayrak yayınladığı mesajda; "Vatandaşlarımıza, altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı sunuyoruz. 5 banka aracılığı ile pazartesi günü başlayacak altın i ve altına dayalı kira sertifikası ile, vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke sine katkıda bulunacak" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, twitter hesabından yayınladığı mesajla yatırım yapanlara müjdeyi verdi. Altın birikimi yapan vatandaşlara altın i ve altına dayalı kira sertifikası fırsatı sunulacağını açıklayan Albayrak, bu yatırımın 5 banka aracılığı ile yapılabileceğini duyurdu.

Albayrak açıklamasında, "Vatandaşlarımıza, altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı sunuyoruz. 5 banka aracılığı ile pazartesi günü başlayacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ile, vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak." dedi.

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