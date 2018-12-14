Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, twitter hesabından yayınladığı mesajla yatırım yapanlara müjdeyi verdi. Altın birikimi yapan vatandaşlara altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası fırsatı sunulacağını açıklayan Albayrak, bu yatırımın 5 banka aracılığı ile yapılabileceğini duyurdu.
Albayrak açıklamasında, "Vatandaşlarımıza, altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı sunuyoruz. 5 banka aracılığı ile pazartesi günü başlayacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ile, vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak." dedi.
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