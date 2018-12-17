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  • 17.12.2018 08:58

ve bugün ne kadar?

ve bugün ne kadar? Geçtiğimiz günlerde son 4,5 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 5,13 TL'yi gören dolar cuma günü kapanışta 5,34 TL seviyelerindeydi. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar ve euro kurunda son durum ne? İşte 17 Aralık 2018 Pazartesi güncel döviz kuru...

Dolar ne kadar oldu? Geçtiğimiz haftalarda ABD Merkez Bankası'ndan (FED) gelen açıklamalarla gevşeme gösteren dolar, FED'in açıklamasının ardından son 4,5 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 5,13 TL'yi görmüştü. Daha sonra hafif bir yükseliş gösteren dolar endeksi 5,35 TL seviyelerine geldi. Piyasalar TBMM'deki bütçe görüşmelerini de yakından takip ederken dolar ve euro fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. İşte 16 Aralık 2018 güncel döviz kuru...

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