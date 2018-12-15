Hazine altın tahvili ihracına başlıyor

Kur saldırısı, enflasyon baskısı başta olmak üzere algı operasyonlarını tek tek çökerten Türkiye pazartesi günü ekonomide "altın" çağını başlatıyor. Geçen hafta Türkiye'nin en büyük Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracıyla bankalara 150 milyarlık finansmanın önü açılırken önümüzdeki pazartesi günü de 5 banka aracılığıyla altın tahvili, altına dayalı kira sertifikası ve dövize dayalı tahvil senetleri ihracına başlanılacak. Dövizini getirip Hazine garantisiyle devlet tahvili alanlara dolar için yıllık yüzde 4, euro için yüzde 2.5 katkı sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak" dedi.

7 ETAPTA TALEP TOPLANACAK

Hazine tarafından yapılan açıklamada, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla 17 Aralık'tan itibaren, Türkiye genelinde etaplar halinde Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracı için talep toplanacağı belirtildi. İhraç edilecek tahvillerin vadesinin 2 yıl, kupon döneminin 6 ay, kupon (kira) oranının yüzde 1.2, yıllık getirisinin ise yüzde 2.40 oldğu belirtildi. Getirilerin yatırımcıların hesaplarına TL cinsinden ödeneceği ifade edildi. 7 etapta gerçekleştirilecek talep toplama dönemleri 17-21 Aralık, 24-28 Aralık, 31 Aralık-4 Ocak, 7-11 Ocak, 14-18 Ocak, 21-25 Ocak ve 28 Ocak-1 Şubat olarak belirlendi.

HEM VATANDAŞ KAZANACAK HEM ÜLKE

BAKAN Albayrak, altın tahvili ihracının pazartesi günü 5 banka aracılığıyla yapılacağını açıkladı. Bakan Albayrak, altın tahvili ihracıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımıza, altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı sunuyoruz. 5 banka aracılığı ile pazartesi günü başlayacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ile vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak" diye konuştu. Bakan ayrıca 17-21 Aralık'ta yapılacak dolar ve euro cinsi tahvil ihracı için de, "Vatandaşlarımıza devlet garantisinde kazançlı bir yatırım imkânı sağlanacak" dedi. Albayrak, Ziraat Bankası'nın başlattığı konut kredisi kampanyası ile ilgili olarak, "Sektöre ve insanımıza hayırlı olmasını diliyorum" mesajını yayınladı.