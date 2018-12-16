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Memura aile parası! Memurun Ocak mı ne kadar olacak?

Milyonlarca memura 5 aylık a göre yüzde 7.14 fark görünürken, aile yardımı da da artacak.

Memura aile parası
Memurlara Ocak'ta da 3 göründü. verileri memurlara Ocak'ta yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten 7.14 oranında fark da yansıtılacağını ortaya koydu. yüzde 11.14'e ulaştı. Yüzde 11.14'lük artışa göre, çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 251,68 liradan 279,72 liraya çıkacak. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58,98 liradan 65,55 liraya, 6 yaş üstü için 29,49 liradan 32,77 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memura aylık 369,63 lira ödenirken; bu tutar 410,82 liraya yükselecek.

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