Dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? Geçtiğimiz hafta son ayların en düşük seviyesine gerileyerek 5,13'ü gören dolarda son durum yine merak ediliyor. Dolarda düşüş sürecek mi? sorusuna cevap arayan vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte dolar fiyatları ve euro fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI