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  • 15.12.2018 00:38
  • Son Güncelleme: 15.12.2018 01:23

Son dakika: Fitch'ten kararı! Kredi notunu açıkladı

, ’nin “BB” seviyesindeki kredi notunu ve “negatif” görünümünü teyit ettiğini duyurdu.

Fitch'ten Türkiye kararı!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu , 'nin "BB" seviyesindeki kredi notunu ve "negatif" görünümünü teyit etti.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "BB" ve not görünümünün "negatif" olarak korunduğu bildirildi.

Türkiye ekonomisinin, Türk Lirası'nın değerinde önceki aylarda yaşanan kayıpların üstesinden gelmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, büyümedeki yavaşlamanın uzun süredir korunan mali disiplini zorlaştıracağı öne sürüldü.

Türkiye'de enflasyonun, kredi notu "BB" seviyesinde bulunan diğer ülkelere kıyasla daha yüksek olduğuna işaret edilen metinde, yapısal göstergelerin ise aynı ülkelere göre daha güçlü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "negatif görünümün ekonomik dengelenmeye ilişkin çok yönlü riskler, küresel finansal koşulları, ulusal ve jeopolitik riskleri yansıttığı" belirtildi.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 13 Temmuz'da "BB+"dan "BB" seviyesine indirmiş ve not görünümünü "negatif" olarak belirlemişti.

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