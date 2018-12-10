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’in seferleri arttı

Havaist’in seferleri arttı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin () iştiraklerinden Otobüs AŞ'ye ait HAVAİST'in İstanbul Havalimanı'na yaptığı sefer sayısı artırıldı. 'nin mevcut seferlerine ve uçuşlarını eklemesi sebebiyle, günde 50 olan sefer sayısı, 60'a yükseltildi.

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