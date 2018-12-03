AKUT Kurtarma ekibinden Dursun Şimşek arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Şu an dağcılardan bir tanesi helikopterler tarafından alındı. Diğer arkadaşı da şuanda biz arıyoruz. Aramalarımız sürüyor. Şu anda çığ bölgesindeyiz. Uzun bir çığ kulvarı var. Bu kulvar üzerinde eşyalarını bulduk ama bu eşyaların kaybolan dağcıya ait olmadığı belirtildi. Şu an arama çalışmalarımız devam ediyor.

Bölge zor bir bölge. Uzun süreceğe benziyor. Etap etap geçiyoruz kayaları. Ekipler diğer illerden de gelecekler. Buz kütleleri var, kar kütleleri var, onları da geçmeye çalışıyoruz"



KURTULDU, TELEFONLA YARDIM İSTEDİ

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı Eznevit mekisinde 2 dağcının üzerine dün 16.00 sıralarında çığ düştü. Kendi imkanıyla kurtulan Hilal İşcan, çığ altında kalan arkadaşı Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşamayınca telefonla yardım istedi. Bölgeye AFAD, UMKE, AKUT ekipleri sevk edildi.